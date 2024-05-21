İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney hakkında merak edilenler gündemde. Reisi ile birlikte Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in öne çıkan adaylardan biri olduğu ifade ediliyor. Reisi'nin ölümü sonrası Mücteba'nın babasının koltuğuna oturma olasılığı konuşuluyor. Ancak bu durumun ülke için riskli olabileceğine dikkat çekiliyor. Detaylar haberimizde.

Ali Hamaney'in Oğlu Kimdir?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni liderin kim olacağı sorusu ortaya çıktı. Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney, öne çıkan adaylardan biri. Peki, Mücteba Hamaney kimdir, kaç yaşında?

Hamaney'in Oğlu Kimdir?

Cumhurbaşkanı Reisi, hayatını kaybetmeden önce İran'ın 85 yaşındaki dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in halefi olarak en güçlü adaydı. Reisi'nin beklenmedik ölümünden sonra, Hamaney henüz kesin bir halef belirlememiş olsa da, adı en çok geçen ikinci isim "Perde arkasında" etkili olduğu düşünülen 55 yaşındaki ikinci oğlu Mojtaba Hamaney.

Hamaney'in Oğlu Cumhurbaşkanı Olacak mı?

Reisi'nin ölümüyle birlikte, Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in de öne çıkan adaylardan biri olduğu belirtiliyor. Mücteba'nın babasının koltuğuna oturma ihtimali konuşulurken, bunun ülke için riskli olabileceği de vurgulanıyor. 1979 İslam Devrimi sırasında monarşik bir yapıya karşı çıkıldığı hatırlatılarak, Mücteba'nın liderlik için desteğe ihtiyaç duyacağı ifade ediliyor. Ayrıca, ABD medyasında yer alan haberlere göre, Mücteba'nın hükümette resmi bir görevi bulunmuyor.