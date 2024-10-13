Maç Tarihi Değişti: Ne Olacak?

Tyson’ın ringdeki performansı ve 57 yaşındaki efsanenin uzun bir aradan sonra genç rakibiyle karşılaşacak olması, herkesin merakını arttırmıştı. Ancak, bu heyecan verici karşılaşma için geri sayım, beklenmedik bir şekilde durakladı.Başlangıçta 20 Temmuz 2024 tarihinde Arlington, Teksas’taki AT&T Stadyumu'nda yapılması planlanan müsabakanın tarihi değişti. Tyson, antrenman yapamadığını ve sağlık sorunları nedeniyle maçı ertelemek zorunda kaldığını açıkladı. Ünlü boksör, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle dinlenme tavsiyesi aldığını ve bu durumu hayranlarına duyurdu.

Mike Tyson'ın Açıklamaları Dikkat Çekiyor

Tyson, erteleme kararına dair yaptığı açıklamada, “Destekleri için teşekkür ederim. Ülserimin şiddetlenmesi nedeniyle dinlenmem gerekiyor,” diyerek, sağlık durumunu aktardı. Ancak hayranlarını da rahatlatan bir ifadeyle, “Vücudum genel olarak 1990'lardan beri daha iyi durumda ve yakında antrenmanlarımın tam temposuna döneceğim,” dedi. Tyson, Jake Paul’a yönelik uyarısını da es geçmedi: “Bu sana biraz zaman kazandırmış olabilir, ama sonunda yine de nakavt olacaksın.”

Yeni Tarih ve Yayın Detayları

Tyson ile Paul arasındaki mücadele, artık 15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek. Tüm boks tutkunları bu tarihi dört gözle beklerken, maçın Netflix üzerinden canlı yayınlanacağı bilgisi de heyecanı arttırıyor. Yani, bu büyük kapışmayı izlemek isteyenler, oturdukları yerden heyecan dolu anları takip edebilecekler.

Kurallar ve Dövüş Formatı Açıklandı

Müsabakanın kuralları da netlik kazandı. Profesyonel bir dövüş olarak kaydedilecek bu karşılaşmada, nakavtlar serbest olacak ve koruma kaskı kullanılmayacak. 2 dakikalık sekiz raunttan oluşan dövüşte, 14 onsluk eldivenler kullanılacak. Bu kurallar, dövüşün ne kadar heyecanlı ve rekabetçi geçeceğini göstermekte.

Boks dünyasının merakla beklediği bu büyük mücadele, Tyson ve Paul’un ringdeki yeteneklerini bir kez daha sergileme fırsatı sunacak. Ertelenmiş olsa da, bu karşılaşma için heyecan dorukta!