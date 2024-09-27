Maçın Önemi Nedir?

Bu karşılaşma, Menemen FK için 5'te 5 yapma hedefi taşırken, Van Spor FK ise 2 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek için mücadele edecek.

Menemen FK'nın Form Durumu Nasıldır?

Menemen FK, 4'te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğunda oturmaktadır ve bu sezon iç sahada oynadığı 2 maçta gol yememiştir.

Van Spor FK'nın Hedefi Nedir?

Van Spor FK, ligde 7. sırada yer alıyor ve bu maçla birlikte galibiyet serisini başlatmak istiyor. Şu ana kadar 7 puan topladılar.

Maçta Hangi Hakem Görev Alacak?

Karşılaşmayı, Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Levent Buğra Vartemel yönetecek.

Bu bilgiler, Menemen FK ile Van Spor FK arasındaki kritik karşılaşmanın detaylarını içermektedir.