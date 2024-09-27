Maçın Önemi Nedir?
Bu karşılaşma, Menemen FK için 5'te 5 yapma hedefi taşırken, Van Spor FK ise 2 maçlık galibiyet hasretini sona erdirmek için mücadele edecek.
Menemen FK'nın Form Durumu Nasıldır?
Menemen FK, 4'te 4 yaparak 12 puanla liderlik koltuğunda oturmaktadır ve bu sezon iç sahada oynadığı 2 maçta gol yememiştir.
Van Spor FK'nın Hedefi Nedir?
Van Spor FK, ligde 7. sırada yer alıyor ve bu maçla birlikte galibiyet serisini başlatmak istiyor. Şu ana kadar 7 puan topladılar.
Maçta Hangi Hakem Görev Alacak?
Karşılaşmayı, Tekirdağ bölgesi hakemlerinden Levent Buğra Vartemel yönetecek.
Bu bilgiler, Menemen FK ile Van Spor FK arasındaki kritik karşılaşmanın detaylarını içermektedir.
Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi