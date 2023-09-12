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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van ve Hakkari'nin önde gelen ve tanınan aşiretlerinden biri olan Sılahi Aşiretinin lideri Mehmet Alayı Atlı, Aile ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı, Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı'nın babası Doktor Hamit Atlı yaşamını yitirdi.

Doktor Hamit Atlı'nın Taziyesi yarın öğlen namazına müteakip Hakkari MezraL Dörtyol Camisi'nden kaldırılacak

WanHaber ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyoruz.