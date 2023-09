Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber - ÖZEL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Van ziyaretinde AK Parti İl Teşkilatında partililerle bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray yerel seçim çalışmaları hakkında konuştu.

Yerel seçimlerde il teşkilatı olarak yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Güray, “İlimiz, teşkilatımız ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızın ne kadar zor şartlarda, ne kadar gönüllüce mücadele ettiğine az önce bir kez daha şahit oldum. Yerel seçimlere hazırlanıyoruz, 694 mahallemiz var. Van 2014 yılından itibaren büyükşehir oldu. Tabii hızlıca büyükşehir olmanın avantajlarını ve dezavantajlarını yaşıyoruz. Hem siyasal anlamda hem sosyo-ekonomik, hem kültürel hem de eğitim anlamında birçok avantaj - dezavantajlarımız mevcut” ifadelerine yer verdi.

Yerel seçimlerde kent ve kırsal kesimlerdeki oy kullanma oranlarını ele alan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, kırsal ve uzak kesimlere ulaşımda zorluk yaşadıklarını belirterek, şunları aktardı, “Seçimlerde en önemlisi de göç verileri oluyor. Kente ve kent kültürüne alışabilmek için evvela sosyo – ekonomik ve kent verilerimiz bizim Van’da en fazla şu an üzerinde durduğumuz durumların başında geliyor. Van’da şu an en büyük ilçemiz İpekyolu ilçesi olarak geçiyor. Bundan yaklaşık 20-22 yıl önce seçmen yapısı olarak, nüfus yereli yüzde 15’e tekabül ederken kırsalda yüzde 85’lik bir nüfus vardı. Bu son girdiğimiz seçimlerde İpekyolu başta olmak üzere merkezimizin seçmen yapısı merkezde yüzde 88’lere çıktı, kırsalda yüzde 12’lerde kaldı. Yüzde 15’ten, yüzde 88’lere inanılmaz bir göç yapısına sahip. Bazı bölgelerimizde çalışmalarımız çok yoğun bir şekilde geçerken, kırsalda ve uzun mesafeli yerlerde özellikle de teşkilat mensuplarımızın her haneye ulaşma çabası var.”

Bir buçuk yıl içinde gönüllü parti teşkilatı üyeleriyle beraber 288 bin haneyi ziyaret ettiklerini aktaran Güray, “Bizler de bir buçuk yıl içinde 288 bin haneye ulaştık, kapı kapı dolaşıp sorunlara çözüm aradık” diye konuştu.

Haber: Fatma Öztürk – Mehmet Salih Giyci