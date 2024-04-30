Olay dün gece saat 02.00 sıralarında Van'ın Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesinde meydana geldi.

Gece saat 02.00 gibi silah sesi duyduklarını belirten mahalleliler, sabah 06.00'ya kadar durumu farketmedi.

S.P'ye ait aracı sabah 06:10 sıralarında evinin önünde çalışır vaziyette gören komşuları durumdan şüphelendi.

Araca yaklaşan komşular, 30 yaşındaki S.P.'nin hareketsiz olduğunu fark edip polise ve ailesine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri S.P.'nin silahla vurulduğunu belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemeleri sonrası S.P.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayın intihar mı yoksa saldırı mı olduğu araştırılıyor.