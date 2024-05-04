Van Büyükşehir Belediyesi'nde işçi çıkarmaları başladı. Van Büyükşehir Belediyesi iştiraklarından biri olan BELVAN LTD. ŞTİ. ve VANSU A.Ş.'de çalışan yüzlerce kişinin iş hakkını feshetti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Van Büyükşehir Belediyesi, kayyımın son döneminde işe alınan herkesin işten çıkartıldığını duyurdu.

İşte Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan o açıklama:

Seçim öncesi çalışmalarda halkımıza verilen temel sözümüz olan “Belediyede şeffaflık esas olacak ve temel konularda halkın katılımı esas alınacak” sözümüze istinaden 5 Nisan 2024 tarihinde göreve başladık. Göreve başlamamızın hemen ardından, Anayasa ve belediye yasasında yer alan “Belediye / Yerel Yönetim” tanımlarını ortadan kaldıran, halk iradesini yok sayan 8 yıllık kayyım anlayışının ve yönetim biçiminin halka hesap vermeyen, yasalara aykırı ve keyfi uygulamalarının Van Büyükşehir Belediyesi’nde sebep olduğu tahribatların boyutlarını tespit çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda Belediyemizin 2024 yılı Nisan ayı itibariyle karşı karşıya bulunduğu “mali durum tablosu” belediye binasına asılmış ve basın organları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır. Belediyemiz, toplam 8 Milyar 801 milyon 703 bin 212 lira borç yükü ile devralınmıştır.

Belediye Kanunun 49. Maddesine göre “belediye personel şirketi dâhil tüm personele ödenecek toplam miktar bütçe gelirlerinin yüzde 40’nı geçemez” diye açıkça ifade edilmişken, kayyım döneminde 2023 yılında bu oran yüzde 55 olarak gerçekleşmiştir. Bu paranın 2024 yılı için çok daha yüksek olacağı finansal veriler ve kayyum tarafından yapılmış olan işlemlerden açıkça görülmektedir.

Seçimlerin hemen öncesine kadar, çoğu bürokrat ve siyasilerin yakınları olmak üzere seçim yatırımı olarak yüzlerce kişi belediye şirketi olan BELVAN LTD. ŞTİ. ve VANSU A.Ş. üzerinden işe alınmıştır. Bunların çoğunun işe gelmeden maaş aldıkları tespit edilmiştir. Seçime birkaç ay kala (Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere) tüm işçi maaşlarına yüzde 97 oranında artış öngören bir Toplu İş Sözleşmesi ile belediyenin aylık gelirlerinin çoğu personel maaşlarına harcanmaya başlanmıştır.

Ayrıca İller Bankası’ndan gelen belediye gelirlerinin yasa gereği en çok yüzde 40’ının kesilebileceği belirtilmişken, kayyım ve 3 kişilik meclisin kararı ile gelirin yüzde 100’ü, araçlar, tesisler ve her nevi gayrimenkuller teminat gösterilerek İller Bankası’nın talebi doğrultusunda rehin alınabileceği kararı verilmiştir. Yani kısacası belediyenin tüm gelirine el konulabileceği şekilde işlem yapılarak belediye, hizmet üretememe, maaş ödeyememe tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır.

Açık ki seçimlerde halkın iradesinin sandıklara yansıyarak belediye yönetiminin değişeceği hesabıyla bir kumpas kurulmuştur. Kayyım sürecinde çok sayıda işçi alımı gerçekleştirilerek belediyenin ciddi manada zarara uğratılması yetmezmiş gibi, seçimlerden kısa süre önce de işçi alımları yapılarak, seçim sonrası yeni yönetim ve halk karşı karşıya getirilmek istenmiştir. Zaten usulsüz ve fuzuli harcamalarla borç altında bırakılan belediyenin bu yolla da tamamen işlevsiz hale getirilmesi hesaplanmıştır.

Bu sebeplerle;

Halkın beklediği altyapı-üstyapı, sosyal belediyecilik anlayışının gereği olan asli görevler ile deprem ve doğal afetlere hazırlık gibi çok önemli belediyecilik hizmetleri, diğer kurumlarla yapılan 204 adet protokol için bankalardan çekilen değişken faizli kredilerin geri ödemeleri nedeniyle yapılamaz hale gelmiştir. Bu nedenle belediye bütçesinin hali hazırdaki bu durumunun sürdürülebilir olmadığı çok açıktır ve bir takım istenmeyen önlemler almayı zorunlu kılmaktadır.

Belediye Kanunu’nun 49. Maddesinde belirtilen personel gider oranlarının çok üzerinde bir personel gideri oluştuğu mali raporlardan tespit edildiğinden, asla mesleki veya siyasi ayrım ve asla bir cezalandırma düşüncesi olmadan, sadece kent halkına hizmet sunabilecek bir belediye durumuna gelebilmek için; yukarıda belirttiğimiz durumlardan kaynaklı, belediyemizin mevcut ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, üzülerek belirtiyoruz ki bazı çalışanlarımızın iş akitlerine son verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur…

BELVAN ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

VANSU A.Ş.