2 bin 55 metre yükseklikteki mahallede yaşayanlar, akşamları üşümemek için polar, mont ve ceket gibi kalın kıyafetler giyiyor.

Muhtar Mehmet Çakan, Türkiye'nin en soğuk bölgelerinden birinde yaşadıklarını söyledi.

Mahallede kışın yaşamanın çok zor olduğunu, hava sıcaklığının sıfırın altında 40 derecelere kadar düştüğünü hatırlatan Çakan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yaklaşık 6 ay kışı yaşıyoruz. Soğuk havalardan dolayı çok göç verdik. 2000'de yaklaşık 320 olan nüfusumuz şu an 200'ün altına düşmüş. Yetkililere seslenmek istiyorum, mahallemize doğal gaz hattı çekilsin. Yakacak yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Şu an bile bazı evlerde soba yakılıyor. Battaniyeye sarılarak ısınanlar var. Yayla havası gibi. 6 ay beyazı, 3 ay ayazı, 2 ay da yazı yaşıyoruz."

Mehmet Şirin Çakan da yaz mevsiminde olmalarına rağmen üşüdüklerini belirterek, "Şu mevsimde ceket, kazak giyiyoruz. Buranın hem yazı hem de kışı soğuk. Akşam saatlerinde sobaları yakarak evlerimizi ısıtıyoruz." diye konuştu.