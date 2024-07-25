Sanayi mevkiinde bulunan altgeçitte gerçekleşen kazada bir tır ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Kazaya karışan tırda hafif seviyede hasar oluşurken, otomobilde ağır hasar oluştu.

Vatandaşların yaptığı ihbar üzerine kaza mahalline, polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.