Van Erciş'te yaylada çobanlar arasında silahlı kavga çıktı. Tif Yaylası'nda çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıkarker sürü sahiplerinin de karıştığı silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Van Erciş'te yaylada çobanlar arasında silahlı kavga çıktı. Tif Yaylası'nda çobanlar arasında hayvanların otlatılması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle kavga çıkarker sürü sahiplerinin de karıştığı silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kaynak: AA