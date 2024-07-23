Yüzde 25 peşin ve 24 ay vade imkanı ile satışa sunulacak arsalar için peşin ödemede ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

Söz konusu arsalar 25 Temmuz 2024 günü açık artırmayla satılacak.

Açık arttırmanın 25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 10.30'da; T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde yapılacağı ve aynı zamanda internet üzerinden de katılım sağlanabileceği duyuruldu.

İnternetten katılacaklar için kayıtların 24 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.30’da sona ereceği belirtildi.