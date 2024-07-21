Akın Akınözü'nün Ünlü Oyuncu Annesi Özlem Akınözü, Kanserle Mücadeleyi Kaybetti

Akın Akınözü'nün oyuncu annesi Özlem Akınözü, uzun süredir kanserle verdiği zorlu mücadelenin ardından hayatını kaybetti. Türkiye’nin tanınmış oyuncularından biri olan Akın Akınözü'nün annesi, birçok projede izleyiciyle buluşmuş ve sanat dünyasında önemli bir iz bırakmıştı.

Sanat Dünyasında Derin Üzüntü

Hercai dizisindeki başarılı performansıyla tanınan Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, Karagül ve Deliha gibi projelerdeki rolleriyle hafızalarda yer etmişti. Güzelliği ve kibarlığıyla da tanınan Özlem Akınözü'nün ölümü, hem ailesini hem de sanat camiasını derinden etkiledi. Akın Akınözü, annesinin vefatıyla büyük bir acı yaşarken, cenaze töreni ve detaylarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Özlem Akınözü’nün Sanat Yolculuğu

1964 yılında Ankara’da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun olduktan sonra sanat hayatına adım attı. TRT'nin ilk spikerlerinden biri olarak İpek Yolu ve diğer belgesellerde seslendirme yaptı. 2003 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini üstlenen Akınözü, Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit ve Deliha 2 gibi projelerde rol aldı.

Özlem Akınözü’nün vefatı, sanat dünyasında büyük bir boşluk bıraktı ve onun mirası, izleyiciler ve sanatseverler tarafından her zaman hatırlanacak.