Van’da farklı alanlarda hizmet sunan özel sektör, personel alımı yapacak. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan ilanlara göre Mart ayının son günü ve Nisan ayı itibarıyla Van genelinde toplam 82 açık pozisyon bulunduğu bildirildi.

Tekstil, hizmet, lojistik ve eğitim başta olmak üzere birçok alanda alımlar yapılacağı öğrenilirken, söz konusu ilanlara İŞKUR’un ilgili sayfaları üzerinden ulaşılabiliyor.

GENÇ NÜFUS FAZLA, İŞ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Van’da genç nüfusun fazla olması, istihdam ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Özellikle iş arayan gençler, yeteneklerine uygun iş bulabilmek için yoğun bir arayış içerisinde bulunuyor.

Kentte zaman zaman iş bulmakta zorlanan bazı gençlerin, geçici çözüm olarak inşaatlarda beden işçisi olarak çalıştığı görülürken; çok sayıda genç ise kalıcı ve güvenceli bir iş bulabilmek adına İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor.

FARKLI SEKTÖRLERDE ALIM

Van’da faaliyet gösteren firmaların; üretimden hizmet sektörüne kadar geniş bir yelpazede personel istihdam edeceği öğrenildi. Özellikle çağrı merkezi, teknik işler ve üretim alanlarında yoğun talep olduğu dikkat çekiyor.

İlanlara göre alım yapılacak bazı pozisyonlar şöyle;

Bulaşıkçı, temizlik görevlisi, kalite kontrol elemanı, düz dikiş makineci, ön muhasebe elemanı, müşteri temsilcisi, aşçı, danışma görevlisi, oto elektrikçisi, kimyager, konfeksiyon işçisi, inşaat mühendisi, pazarlamacı, büro personeli, iş güvenliği uzmanı, tıbbi sekreter, kepçe operatörü, makine mühendisi, kasiyer, otomotiv kaportacısı, servis elemanı (garson), oto bakım ve onarım ustası, satış elemanı, market görevlisi, nakış makineci, çaycı, beden işçisi, ızgara ustası yardımcısı, seyahat acentesi operasyon sorumlusu, muhasebe bilgi sistemleri uzmanı, reyon görevlisi, pres işçisi, market müdürü, terzi, oto boya ustası, oto yıkama elemanı, depo sorumlusu, mobilya montaj ustası, üretim mühendisi, psikolog, İngilizce öğretmeni, PVC doğrama ustası, yük taşımacılığı şoförü, kaynakçı, akaryakıt satış elemanı, reklam tabela ustası ve elektrikçi.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İş arayan vatandaşlar, başvurularını İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebiliyor. Ayrıca bazı firmaların, ilanlarda yer alan notlar doğrultusunda yüz yüze görüşme yöntemini tercih ettiği de görülüyor.

Firmalar özellikle Van’da ikamet eden ve başvurdukları pozisyonlarda tecrübeye sahip adaylara öncelik vereceğini not olarak düşüyor.