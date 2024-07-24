Van Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu’nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği toplantıda Van’ın uçuş problemi de gündeme getirildi. Yapılan istişareler sonucu, sorunun gündeme taşınması amacıyla kitlesel yürüyüş ve basın açıklaması yapılması kararlaştırıldı.

Alınan karar doğrultusunda Van TSO öncülüğünde 27 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00’de Van TSO’dan Kent Meydanına kadar yürüyüş yapılacağı ve yürüyüşün sonunda da basın açıklaması yapılacağı kaydedildi.