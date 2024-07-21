Van'ın tanınmış iş insanlarından Mimar Yunus Bingöllü, Mimar Ajar Baskın ile dünya evine girdi. 18 Temmuz'da Edremit'te bulunan Doubletree by Hilton’da gerçekleşen muhteşem düğüne siyasetçiler, STK temsilcileri ve iş insanları ile birlikte çok sayıda davetli katıldı.

Nikah şahitliklerini AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Van İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Gedik, Siyasetçi ve İş İnsanı Süleyman Oflas, İş İnsanı Taner Emekçi ve Halil Okur'un yaptığı düğünde halay çeken davetliler, geç saatlere kadar eğlendi.

Düğün sonrası WanHaber'e açıklamalarda bulunan damat Yunus Bingöllü'nün babası Yılmaz Bingöllü, düğün merasimine katılan herkese teşekkür etti. Bingöllü, "Kızımız Ajar ile oğlumuz Yunus'un nikah akitlerini gerçekleştirdik. İl içi ve il dışından çok sayıda davetliyi ağırladık. Düğünümüze katılan herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Genç çiftlerimize de bir ömür mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı.