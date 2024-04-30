Van Saray’da 19 yaşındaki genç husumetlisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Kan donduran olay, Van’ın Saray ilçesine bağlı Güzeldere Köyü’nde meydana geldi. İddialara göre, daha önce aralarında husumet olduğu 70 yaşındaki M.İ. 19 yaşındaki C.A’ya kurşun yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken olay yerine gelen sağlık ekipleri C.A’nın hayatını kaybettiğini belirledi. C.A'nın cenazesi otopsi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.