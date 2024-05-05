ASELSAN, Asya-Pasifik bölgesinin en önemli fuarları arasında gösterilen Malezya'daki Uluslararası Savunma Sanayi ve Ulusal Güvenlik Fuarı'nda (DSA-NATSEC) başta deniz sistemleri olmak üzere 50'den fazla milli savunma sanayi ürününü sergiliyor.

DSA-NATSEC, 6-9 Mayıs 2024 tarihlerinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenleniyor. ASELSAN da milli sistemleriyle fuarın en önemli katılımcıları arasında yer alıyor. ASELSAN, DSA-NATSEC'te başta deniz sistemleri olmak üzere tüm platformlara üstün teknoloji sunan ürün ve sistemlerini vitrine çıkarıyor.

FUARIN EN BÜYÜK KATILIMCISI ASELSAN

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Asya-Pasifik bölgesinin en geniş çaplı savunma fuarlarından birisine en fazla milli sistemle katıldıklarını açıkladı. Fuarda, bölge ülkelerinin ihtiyaç duyduğu teknolojik ürün ve sistemlere yönelik çözümleri anlatacaklarını belirten Akyol, şunları söyledi:

"Malezya ve Türkiye arasındaki savunma sanayi iş birliği, ülkelerimiz arasındaki ilişkilere önemli bir katma değer sağlıyor. Malezya'da aynı zamanda yeni iş birliklerinin yanı sıra potansiyel iş fırsatlarını değerlendireceğiz. ASELSAN olarak Malezya'ya yönelik pazarlama faaliyetlerimize 20 yılı aşkın süredir devam ediyoruz. Ülkedeki faaliyetlerimize hız kazandırmak, mevcut ve potansiyel projeleri daha yakından takip etmek amacıyla yüzde 100 ASELSAN iştiraki olan ASELSAN Malaysian SDN BHD firmasını 2017 yılında kurmuştuk."

'MALEZYA SIÇRAMA TAHTASI OLACAK'

Malezya'da kara, hava ve deniz aracı üreticilerine alt sistemler sağlamak için çalıştıklarına dikkat çeken Akyol, "Gerek ülkemizde gerek Asya-Pasifik'te çok anlamlı başarılara imza atıyoruz. Uzak coğrafyalarda var olduğumuz onlarca ülkeden birisi de Malezya. ASELSAN'ın dünya harp sahasında paradigma değiştiren teknolojilerini Malezya ile paylaşarak, her yerde var olduğumuzu gösteriyoruz. Büyüme stratejimiz kapsamında Malezya'daki pazar payımızı büyütmek istiyoruz. Malezya'nın ihracat odaklı büyüme stratejimizin sıçrama tahtası olacağına inanıyoruz. Bu amaçla milli sistemlerimizle var olduğumuz Asya-Pasifik'teki prestijimizi Malezya ile artıracak, ülkemizi uzak coğrafyalarda da dünya savunma sanayinde en üst lige taşıyacağız" diye konuştu.