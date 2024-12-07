Meteorolojik tahminlere göre yarın (08.12.2024) Van’ın 3 ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Van merkez ilçelerinde çok bulutlu bir hava beklenirken, Çaldıran ve Muradiye’de kar yağışı, Erciş ilçesinde ise karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiğini bildiren Meteorolojiye göre önümüzdeki 5 gün boyunca Van merkeze kar yağışı beklenmiyor.

Van’da yarın için beklenen hava durumu şu şekilde:

İpekyolu:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu

Tuşba:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu

Edremit:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu

Bahçesaray:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu

Başkale:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu

Çaldıran:

08 Aralık Pazar: Kar yağışlı

Çatak:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu

Erciş:

08 Aralık Pazar: Karla karışık yağmurlu

Gürpınar:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu

Muradiye:

08 Aralık Pazar: Kar yağışlı

Özalp:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu

Saray:

08 Aralık Pazar: Çok bulutlu