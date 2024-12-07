Meteorolojik tahminlere göre yarın (08.12.2024) Van’ın 3 ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Van merkez ilçelerinde çok bulutlu bir hava beklenirken, Çaldıran ve Muradiye’de kar yağışı, Erciş ilçesinde ise karla karışık yağmur olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiğini bildiren Meteorolojiye göre önümüzdeki 5 gün boyunca Van merkeze kar yağışı beklenmiyor.
Van’da yarın için beklenen hava durumu şu şekilde:
İpekyolu:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu
Tuşba:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu
Edremit:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu
Bahçesaray:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu
Başkale:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu
Çaldıran:
08 Aralık Pazar: Kar yağışlı
Çatak:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu
Erciş:
08 Aralık Pazar: Karla karışık yağmurlu
Gürpınar:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu
Muradiye:
08 Aralık Pazar: Kar yağışlı
Özalp:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu
Saray:
08 Aralık Pazar: Çok bulutlu