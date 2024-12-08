AK Parti Van’da ilçe kongrelerine 6 Kasım Çarşamba günü Bahçesaray ilçesiyle başladı. Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran, Edremit, İpekyolu, Çatak, Gevaş, Başkale, Gürpınar ve son olarak 16 Kasım Cumartesi günü Erciş ve Tuşba kongreleriyle Van ilçe kongrelerini tamamladı.

İlçe kongrelerini tamamlayan bazı illerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla il kongreleri yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ilki Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen kongrenin ardından gözler Van’da gerçekleştirilecek AK Parti Van İl Kongresine çevrildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VAN'A GELECEK

Aralık ayının son haftasında yapılması öngörülen AK Parti Van İl Kongresine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Van kongresinde kabinedeki bazı bakanlar ile genel başkan yardımcılarının da eşlik etmesi bekleniyor.

Aralık ayında yapılacak olan kongrenin takvimi önümüzdeki günlerde AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından duyurulacak.