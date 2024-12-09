Değerlendirme toplantısında konuşan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, “Yapmış olduğumuz ziyarette önemli temaslarda bulunduk ve 2025 yılında Irak Kürdistan Bölgesinde Van Tanıtım Günleri düzenleyeceğiz” dedi.

TAKVA: “IRAK PAZARINA HAKKARİ İLE ERİŞİM SAĞLAMALIYIZ”

Yaklaşık 45 kişilik kalabalık bir heyetle ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Necdet Takva, “Ziyaret öncesi Hakkari Valisi Ali Çelik’le ile bir görüşme gerçekleştirdik. 300 kilometrelik bir mesafede bulunan Çukurca Üzümlü Gümrük Kapısı’nın tıpkı Saray’da bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı düzeyinde bir modernizasyona tabi tutulması ve bu modernizasyonla beraber yeni bir pazara, Irak pazarına erişim sağlamak gayesiyle 28 Kasım'da bir seyahat düzenledik. Dolayısıyla bizim o pazara erişme konusundaki gayretimize Hakkari'nin de ortak olması gerekiyor ve Hakkari'nin de bu süreci desteklemesi gerekiyor.

Orada hem ulaşım altyapısının güçlendirilmesine hem gümrük alanının modernizasyonu ve oradaki zorlu ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi konusunda Hakkari ile mutlaka iş birliği yapmamız, Van'ın bu konudaki isteğini enerjiye dönüştürüp, Hakkâri’nin de ruh gücünü hissetmemiz gerektiğine olan inançla bu görüşlerimiz oldu. Hakkari Valisi bu ziyaretimize sınırsız destek vereceğini vurguladı. Bu konudaki taleplerin hayata geçirilmesi, özellikle Çukurca-Üzümlü arasındaki yaklaşık 8 km'lik yolda eksikliklerin giderilmesindeki faaliyetlerin Hakkari Valisi olarak üzerine düşen her türlü desteği sunacağını ifade etti.” şeklinde konuştu.

“YEREL ÜRÜNLERİ TANITMA FIRSATI BULDUK”

İran’da olduğu gibi Irak pazarında da Van’ın yer alması gerektiğini belirten Başkan Takva, “2014’te başladığımız ve 2015’te artık daha planlı erişmeye çalıştığımız İran pazarına erişim noktasındaki hikayeyi Irak Kürdistan bölgesinde de yazmak üzere arkadaşlarımızla beraber yola çıktık. Öncelikle Erbil ve Duhok'ta birer tane ticaret sanayi odası var ve oldukça güçlüler. Erbil, Orta Doğu’nun en önemli ticaret merkezlerinden biri. Öncelikle Erbil Ticaret Sanayi Odasında karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonra Erbil Uluslararası Gıda Fuarı'nı ziyaret ettik. Orada Türkiye'den gelen firmaların stantlarında dolaştık. Oldukça keyifli ve kalabalık bir fuardı. Ardından Erbil Başkonsolosluğunu ziyaret ettik. Yine bizim hemşerilerimize ait Irak’ın en büyük ikinci rafinerisi olan Rafas Rafinerini ziyaret ettik. Erbil meydanında, Erbil Kalesinin önünde bir tanıtım standı kurduk ve buradan götürdüğümüz birçok yerel ürünümüzü orada hem tanıtma hem de tattırma imkanı bulduk. 30 Kasım'da da 2 gün sürecek Duhok tanıtım programını gerçekleştirdik.” ifadelerine yer verdi.

“VAN TANITIM GÜNLERİNE ERBİL BAŞKONSOLOSLUĞU DESTEK VERECEK”

Takva konuşmasının devamında, “2025 yılında Irak Kürdistan bölgesinde Van Tanıtım Günlerini düzenleyeceğiz. Erbil başkonsolosluğu bu konuda samimi bir destekle ilk kez kendilerini ziyaret eden Ticaret Sanayi Odasının olmasından duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Aynı zamanda Erbil’de yapacağımız Van Tanıtım Günleri’nde de bizimle iş birliği yapıp destek sunacaklarını ifade ettiler. Bizim bu çalışmalarımız, ben inanıyorum ki hem Üzümlü kapısının modernizasyonu, hem oradaki yol eksikliklerinin giderilmesinin bir an önce tamamlanmasına, başlangıç itibariyle yılda ortalama yüz bin civarında Iraklının şehrimizi ziyaret etmesine vesile olacağına inanıyorum” sözlerine yer verdi.

TURAN AVCI: VAN’IN BU PİYASADAN İSTİFADE ETMESİ LAZIM

Van TSO Meclis Başkanı Turan Avcı ise; “Bu 4 günlük ziyaretimiz yani 30 Kasım, beş yıl veya on yıl sonrası için milat olacaktır. Van'ın bu piyasadan istifade etmesi lazım. Onların da Van'ın aklına, Van'ın donanımına ihtiyacı var. Dolayısıyla bizim şehrimiz komşu ülkelerindeki turizm ve ekonomisinden kesinlikle istifade etmesi lazım. Kuzey Irak Van’ı çok iyi tanıdı, özellikle bürokrasisi. Yani konsolosluğumuzun bile Kuzey Irak’ın bir komşusunun Van olduğunu belki aklının bir ucunda vardı ama hatırlamıyordu. Biz onu kalabalık bir heyetle ziyaret ederken hatırladı. Bizim kültürümüz bir, dilimiz bir, dinimiz bir olan toplumdur. Bunlarla İran'dan daha çok, daha hızlı bir ilişki kurabiliriz. Çünkü İran'a göre Kuzey Kürdistan bölgesindeki halkımız her şekilde bizimle daha çok yakın. Dolayısıyla bizim bu manada Van TSO’nun öncülüğünü yaptığı bu adıma gerçekten sahip çıkmamız lazım.” dedi.

Değerlendirme toplantısına, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu, Meclis Başkanı, Meclis Üyeleri, Komite Başkanları, TOBB Van Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve seyahati gerçekleştirilen organizasyon şirketi yetkilileri katıldı.