Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için İzmir’den Van’a yerleşen Kezban Özben Güler, eğitimini bölüm birincisi olarak tamamlayıp birçok kişiye ilham oldu.

İzmir’de emekli olduktan sonra oğlunun teşvikiyle üniversite sınavlarına giren Güler, okumanın yaş sınırı olmadığını deneyimleyerek ispatladığını belirtti.

“BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM”

Üniversite eğitimi için Van’a yerleşen aslen İzmirli olan Güler, “İzmir’den buraya gelirken farklı düşüncelerle gelmiştim. Yakın çevrem bana o bölgelerin tehlikeli olabileceğini söylemiş ve uyarılarda bulunmuşlardı. Ülkemin her karış toprağı çok kıymetli burayı çok sevdim, insanları çok sıcakkanlı. Kendimi iyi hissettiğim her yer benim memleketimdir. Her şeyi göze alarak buraya geldim, burada olmaktan çok mutluyum, hiç memnuniyet duymayacağım bir durum yaşamadım.” dedi.

“VAN BENİM MEMLEKETİM OLDU”

Bundan sonraki süreçte de Van’da yaşamaya devam edeceğini belirten Kezban Özben Güler, “Burada olmaktan çok mutlu ve huzurluyum, elzem bir durum olmadığı sürece başka yere gitmeyi de düşünmüyorum. Üniversite okumaya karar verdiğimde tercihlerimi sadece Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne yaptım, 4 tercihte bulundum ve ilk sıraya yazdığım Geleneksel El Sanatları Bölümü’ne yerleştirildim. Hem okuduğum üniversiteden, hem hocalarımdan hem de öğrenci arkadaşlarımdan çok memnundum. İçimde kalan o üniversite sevgisini 60 yaşında da olsam gerçekleştirmiş olmanın gururu ve huzurunu yaşıyorum. Van halkı da beni bağrına bastı, her yerde tanıyan, destek olan çok kişi var. Van benim memleketim oldu, buraya tamamen yerleşmeyi düşünüyorum. Burada huzurlu ve mutluyum, bu iki unsur bana yaşadığım yerin hazzını tattırıyor.” ifadelerini kullandı.

“İŞLETME AÇMAK İSTERİM”

Büyük Rus Pazarı içerisinde bulunan hediyelik eşya mağazasında takı ustası ve satış sorumlusu olarak çalışmalarını yürüten Kezban Özben Güler, işletme açmak istediğini belirtti.

Uzun yıllardır el sanatlarına büyük ilgi duyduğunu belirten Güler, “İşletme sahibi Muhammed Tuci’nin de benim burada kalmamda emeği çoktur. Genelde yaşım itibariyle pek çalıştırılabileceğimi düşünmüyordum ama kendileri hiç bu düşünceye girmedi, aksine bana çok fazla destek oldu, bu sayede de benim Van’a bağlılığım arttı. Finansal gücüm olsa ya da böyle bir destek sağlanmış olsa elbette ben de işletme açmak isterdim ama şu an böyle bir imkanım yok. Ben de çalıştığım işyerinde yaptığım çalışmalarda çok mutluyum, işletme sahipleriyle de aram çok iyi, bana destekleri yadsınamaz. Üniversiteden önce de benim el sanatlarına ilgim çok yüksekti, yaz aylarında İzmir’in Gümüldür ilçesinde tezgah açarak yaptığım takıları satıp geçimime katkı sağlıyordum. Tüm birikimlerimi işleyip burada da takı oluşturmaya devam ediyorum, ardından da satışa sunuyoruz” dedi.