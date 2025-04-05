Artı Değer Van Spor FK play-off yolunda yarın önemli bir maça çıkacak. Taraftarlarının desteği ile zor maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen temsilcimiz, maç saatini beklemeye başladı.

Artı Değer Van Spor FK yönetimi de tüm taraftarları maça davet ederek, bilet fiyatlarını da en alt seviyede tuttu.

Artı Değer Van Spor FK - Bucaspor 1928 maçında kale arkası tribünleri için bilet fiyatları 10 TL, maraton tribünü için ise bilet fiyatları 20 TL olarak belirlendi.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada: "Yarın evimizde Bucaspor’u konuk ediyoruz. Bu maçta sizin desteğiniz her zamankinden daha kıymetli. Formanı giy bu kritik maçta tribündeki yerini al!

Kale Arkası: 10 TL

Maraton: 20 TL" denildi.

Artı Değer Van Spor FK - Bucaspor 1928 maçı yarın Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak.