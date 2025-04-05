Türkiye'nin önemli kuş merkezlerinden biri olan Van'da esnaflık yaparak geçimini sağlayan Hamza Zariç, çevre, doğa ve hayvan sevgisini kuşlar için gösterdiği çaba ile gösteriyor. 17 yıldır ev, lokanta ve çöp kutularından ekmek parçası ve kırıntısı toplayan Zariç, biriktirdiklerini 3 arkadaşının desteği ile martı, leylek ve diğer kuş türlerinin yoğun olarak konakladığı Van Gölü Sahili, Van Kalesi ve Sıhke Gölü çevresine bırakıyor.

Hamza Zariç, 16 ve 17. yüzyılda yaşayan ve mezarı Van'ın Bahçesaray ilçesinde bulunan 'Kuşların Fakihi' anlamına gelen ve rivayete göre kuşların dilini öğrenen mutasavvıf, şair ve halk edebiyatçısı Faki Teyran'ın yaşamından ve kuşlara olan sevgisinden etkilendiği için böyle çabaya girdiğini anlattı.

'FAKİ TEYRAN'DAN İLHAM ALDIM'

Hamza Zariç, "Çöp kutularından, evlerden kuşlar için ekmek parçaları, kırıntıları topluyorum. Soyumuzun, Kürt mutasavvıf ve şair Faki Teyran'dan geldiği söyleniyor. Ben de ondan ilham alarak hayatımı kuşlara adadım. 19 yıldır Van'da yaşıyorum. 17 yıldır da gönüllü olarak kuşları besliyorum. Poşetlere biriktirdiğim ekmek ve ekmek kırıntılarını küçük parçalara bölüp, yaşam alanlarına bırakıyorum. Bunu yaparken huzur buluyorum. Allah rızası için bu işi yapıyorum. Herkesi hayvanlara karşı merhametli olmaya davet ediyorum" dedi.

'HAYIR İŞLİYORUZ'

Zariç ile birlikte kuşlara ekmek kırıntıları bırakan Menekşe Gülçiçek ise "Hamza beyden örnek alıp, böyle bir sevaba ortak olmak istedim. Çok mutlu oluyorum, hayır işliyoruz. Geldiğimizde kuşların sesi, yiyeceğe gelmeleri bizi çok mutlu ediyor. Anlatılmaz bir duygu bu. Hayvanları beslemek, doğada olmak hayvanlara yiyecek vermek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.