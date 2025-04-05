İlçede etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar ve tipiye bıraktı.
Van-Hakkari kara yolunun Güzeldere Tüneli yakınlarında kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. İlerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarına zincir taktı, tır sürücüleri yolların temizlenmesini bekledi.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü ilçe, kar yağışıyla beyaza büründü.
Güne kar yağışıyla uyananlar, araçlarının üzerindeki birikintileri temizledi.
Belediye ekipleri, kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.
Kaynak: AA