Van’da AK Parti’ye yeni üye olan isimler için katılım ve rozet takma töreni düzenlendi. Parti binasındaki törene parti yöneticileri, mevcut üyeler ve yeni katılanlar ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. Programda, partiye katılanlara rozetleri takdim edilirken, AK Parti’nin Van’daki teşkilat yapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli mesajlar verildi.

Memleket Partisi Van İl Başkanı ve teşkilatından toplam 400 kişi, AK Parti saflarına katılarak törende yer aldı.

ABDULAHAT ARVAS: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIMIZI BELİRTMEK İSTERİM

Rozet takdimi programında açıklamalarda bulunan AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, “AK Parti milletin, ülkenin, memleketin ve mazlumların partisidir, herkesin ve her kesimin partisidir. Türkiye’nin 100. yılında da Van’da da AK Parti büyüyerek yoluna devam edecek. Herkesi kucaklayarak ve herkese eşit davranarak, ötekileştirmeden, küstürmeden, partinin çalışmalarına gölge düşürmeden, partinin prensiplerine ve tüzüğüne yanlış yapmadan memleketimizdeki eksik hizmetlerin tamamlanması, projelerin hayata geçirilmesi ve memleketin kalkınması, maddi ve manevi olarak yaşanabilir bir kent olması için var gücümüzle çalışacağımızı belirtmek isterim.” dedi.

ÇALIŞMALARINA DEĞİNDİ

Yakın zamanda AK Parti Van İl Başkanlığı görevine getirilen Arvas, görev süresince yaptığı çalışmalardan kısaca şu şekilde bahsetti:

“İki buçuk aylık görev sürecini dolu dolu geçirdik. Ramazan ayının bereketiyle birçok ailemizi ziyaret ettik, tüm teşkilat kollarımızla beraber sahada vatandaşımızın yanında olduk, sofralarında yer aldık, hasta ziyaretleri gerçekleştirdik. Şehit aileleri ve yaşlılarımızı ziyaret ederek yanlarında olduk. Bugün de partimizi büyütme adına Memleket Partisi Van İl Başkanı ve yönetimi partimize teşrif ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum.”

VEYSİ SAMUKAY: TÜRKİYE’NİN GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK PARTİSİNDE OLMAYI GÖREV OLARAK GÖRDÜM

AK Parti Van İl Teşkilatına ekibiyle beraber katılan Memleket Partisi eski İl Başkanı Veysi Samukay, “Son zamanlarda ana muhalefet kanadında yaşanan boykot olayları bizleri de rahatsız etti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekçileri olarak yer almaya karar verdik. Kucaklayıcı bir yönetim anlayışı ile hareket eden AK Parti Van İl Başkanlığının yeni yönetiminin yanında olmamız gerektiğine kanaat getirdik. Bu vesileyle ben ve ekibim, bu kadim şehrin halkına yardımcı olmak ve siyasetin önünü açmak, aynı zamanda Van’ımız ve ülkemiz için istikrar, huzur ve barış için kendimizi Türkiye’nin gelmiş geçmiş en büyük partisinde yer almayı kendime bir görev olarak gördüm.” şeklinde açıklamalarda bulundu.