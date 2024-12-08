Kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapılıyor olması sektöre dinamizm getirdi.

Şimdi emlak komisyoncuları araya girerek, sistemde daha hızlı ve etkin bir pozisyona sahip olmak istiyor.

Ev sahibi ve kiracı arasındaki kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet 4 Kasım'dan beri uygulanıyor.

Uygulama, vatandaşların bu yöndeki uyuşmazlıklarının çözümüne katkı sağlanması için devreye alındı.

Uygulamanın ilk fazında, taşınmaz sahibi gerçek kişiler tarafından e-Devlet Kapısı'ndeki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünde hazırlanan sözleşme, kiracı tarafından yine buradan onaylanıyor.

EMLAK DANIŞMANLARI YIL SONUNDA DEVREDE

Bu hizmetin yıl sonunda emlak danışmanları için de devreye alınması bekleniyor.

Buna göre, emlak danışmanları ve yetki verilen kişiler, sözleşme hazırlama ve tarafların onayına sunma imkanına sahip olacak.

"DÜZENLEMEYİ DESTEKLİYORUZ"

Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, e-kira sözleşmesi sisteminin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in girişimiyle uygulanmaya başladığını ve bu düzenlemeyi emlak danışmanlarının desteklediğini bildirdi.

"SİSTEM ZORUNLU OLSUN"

Vatandaşların, evlerini kiraya verirken kiracının geçmişteki sözleşmelerini de görebildiğini belirten Akçam, "Sözleşmelere ilişkin takiplerin hepsi e-Devlet üzerinden yapılacak. Sistem şu an için zorunlu değil ve fakat biz düzenlemenin zorunlu hale gelmesini istiyoruz. Gayet doğru bir uygulama." ifadesini kullandı.

"EMLAK DANIŞMANLARI, MÜŞTERİSİ EV SAHİBİ VEYA KİRACIYLA E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTRAT YAPARAK HİZMET BEDELİNİ ALACAK"

Akçam, söz konusu düzenlemenin ikinci aşamasının da emlak danışmanlarının ev sahiplerinin verdiği yetkiyle e-kira sözleşmesi hazırlaması olacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

Şu an yapılan kontratlarda henüz 'emlak danışmanı' diye bir buton bulunmuyor, sadece kiracı, ev sahibi ve kefil kısımları bulunuyor. Emlak danışmanları sürece dahil olduğunda müşterisi olan ev sahibi veya kiracıyla e-Devlet üzerinden kontrat yaparak hizmet bedelini alacak.

"VERGİ BEYANLARININ TAKİBİ SAĞLANACAK"

Bu konunun vergisel tarafını da düşünmek gerekir. Sistemi üzerinden yıllık kira beyanlarının takip edilmesi sağlanacak. Son zamanlarda Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri kapı kapı gezip kira kontratından kaynaklı gelirler için beyanname düzenlemesi için tebligat bırakıyor. En azından oradaki iş yükü de ortadan kalkacak ve bu şekilde sistem üzerinden her şey denetim altına alınmış olacak.