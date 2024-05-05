Gülcüzade İsmail Efendi tarafından 1839 yılında Bulgaristan'dan getirilerek yetiştirilen ve Isparta iklimine uyum sağlamasıyla, kentin en önemli gelir kaynaklarından biri haline gelen gül, mayıs ve haziranı kapsayan 2 aylık dönemde ürün veriyor. İl genelinde yetiştirilen ve sabah erken saatlerde toplanması gereken güller için üreticiler, saat 05.00 civarında uyanıp bahçelere gidiyor ve güneş kendisini iyice hissettirmeden gül çiçeği toplama işini tamamlayıp gül alım merkezlerine teslim ediyor. Kentte 185 yıldır üretilen ve kozmetik sanayisinin en önemli ham maddesi olarak kabul edilen güller, bu yıl 1 ay önce açtı. Hava şartları dolayısıyla beklenenden erken çiçek açan güller de üreticiler tarafından toplanmaya başladı.

ÇOCUKLUĞUNDAN BU YANA GÜL TOPLUYOR

Ev kadını Kadife Sağlam (54), 7-8 yaşından beri her sezon gül topladığını, yıllardır aynı bahçe sahibinin işinde çalıştığını ve yorucu olmasına rağmen severek bu işi yaptığını söyledi. İşin zorluğuna karşın temiz havada arkadaşlarıyla güle oynaya çalıştıklarını ve günlük 50-60 kilo civarında gül topladıklarını belirten Sağlam, "Her yıl gül sezonu açıldığında geliyoruz ve gül toplama işinde çalışıyoruz. Geçen yıl kilo başına 10 lira ücret alıyorduk, bu yıl henüz belli değil. Bu fiyata göre geçen yıl günlük 500 lira civarı kazanıyorduk. Bu yıl 800 ile 1000 lira arası olacağını tahmin ediyoruz. Allah bereket versin güzel de aldık. 1 ay boyunca buradayız" dedi.

'SABAH ERKEN TOPLANMASI GEREKİYOR'

Kendi bahçesinde gül toplama işi yapan Ramazan Akpınar, annesinden kalan 5 bin metrekarelik gül bahçesinde sezon başladığı dönemlerde çalıştıklarını anlatarak, "Ben bildim bileli her gül sezonunda bu bahçede gül toplarız. Bu sene erken başladık, henüz tam çiçek açmadı. Tam açtığı zaman 5- 6 kişi oluyoruz. Sabahın erken saatlerinde uyanır ve buraya geliriz. Bugün saat 05.30'da buradaydık. Güneş doğmadan önce burada olmamız lazım. Hem arılara yakalanmamak hem sıcaktan etkilenmemek için aynı zamanda saat 12.00'den sonra gül alımı yapan kantarlar kapanıyor. Güllerin bir an evvel işlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

'80-100 LİRA ARASI FİYAT BEKLİYORUZ'

Gül üreticisi Veli Çelik, bu yıl gülde taban fiyatın yükselmesini beklediklerini ifade etti. Gül sezonunun mevsimsel nedenlerle bu yıl 1 ay önce başladığından söz eden Çelik, şunları söyledi:

"Şu an güllerimiz tek tük açtı, biz de onları toplamaya geldik. İnşallah 1 hafta sonra tam olarak verim vermeye başlar. Geçen sene yağmurlu bir mevsim geçirince mayıs sonlarında sezon başlamıştı. Normalde 15 Mayıs gibi başlardık hep, havalar sıcak gidince erken başlamış olduk. Toplamda 15-16 dekarlık gül bahçemiz var, sezon boyunca 7-8 kişi çalışıyoruz. Gül çiçeğinin açımına göre sabah 05.00-05.30 gibi tarlaya geliyoruz ve 12.00'ye kadar çalışıyoruz. Şu an rekolte az görünüyor ama yağmur yağarsa tomurcuk yeniden gelir ve rekoltenin artma ihtimali olur. Dekar başına 1-2 ton gül çiçeği bekliyoruz. Geçen yıl 58 lira olan gül çiçeği alım fiyatının bu yıl 80, hatta 100 lira olmasını diliyorum. Zira masraflarımızı çıkarıp ancak para kazanırız."

'GÜLBİRLİK 40 ALIM MERKEZİ AÇTI'

Sezonu 29 Nisan'da açan Gül, Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Gülbirlik) ise 40 noktada gül alım merkezi açıldığını duyurdu. Gülbirlik Genel Müdürü İbrahim Işıdan, "İlk gül alımlarımızı Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden gerçekleştirmeye başladık. Zamanla diğer bölgelerde de gül alımına başlamış olacağız. Birliğimize bağlı 6 kooperatifimiz tarafından gerçekleştirilen gül çiçeği alım merkezi sayısı zamanla 40'a ulaşmış olacak. Bilindiği gibi dünya gül yağı üretiminin yüzde 50'sinin tek başına karşılandığı Isparta'da yaklaşık 35 bin dekar üzerine ekili güllerin hasadı devam ediyor. Diğer yörelere göre daha alçak olduğu için ilk güller, her zaman olduğu gibi Çeltikçi, Kılıç, Baladız ve Güneykent beldelerinden toplanmaya başlanmıştır" dedi.

REKOLTE BEKLENTİSİ 12 BİN TON CİVARINDA

Bu yılki kampanya döneminde gül çiçeği alımıyla ilgili beklentilerinden bahseden Işıdan, "Bu yılki gül çiçeği alım kampanyasında yaklaşık 12 bin ton civarında gül çiçeği alımı yapılması tahmin edilmektedir. Normal şartlarda gül çiçeği alım kampanyamız 45 gün sürer, bu tamamen hava şartlarıyla alakalı bir durum" diye konuştu.

Işıdan, kampanyanın başlaması dolayısıyla ilk günlerde sadece İslamköy fabrikasının devreye sokulduğunu belirterek, kampanyanın hızlanması ve gül alımlarının artmasıyla diğer fabrikaların da devreye gireceğini aktardı.