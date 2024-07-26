Van Ticaret ve Sanayi Odası Yüksek İstişare Kurulu, gerçekleştirdiği toplantıda Van’ın uçuş problemini gündeme getirmek üzere yürüyüş ve basın açıklaması kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda Van’da yarın (27.07.2024) saat 11.00’de Van TSO önünden Kent Meydanına kadar yürüyüş yapılacak. Ardından kent meydanında basın açıklaması ile Van’ın uçuş yönündeki sıkıntıları dile getirilerek talepler sıralanacak.

DESTEK MESAJLARI

Van’ın uçuş probleminin gündeme getirileceği yürüyüş ve basın açıklaması için farklı kesimlerden destek mesajları geldi.

İşte sosyal medyadan paylaşılan o destek mesajlarından bazıları;

Vangölü Aktivistleri: “Van’da yaşanan uçak sorunu ile ilgili yapılacak kitlesel yürüyüş ve basın açıklamasını destekliyoruz”

Hüda Par Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın: “Evet gerçekten uçamıyoruz. Her türlü tartışmadan bağımsız amasız, fakatsız parti olarak orada olacağız. Bu sorun şehrimizin sorunu sahip çıkacağız.”

VanTSO Meclis Üyesi Kemal Duman: “Zahir Kandaşoğlu ve beyaz liste ekibinin önerisi ilk kez dikkate alınıyor mutlaka kitlesel olarak katılmalıyız.”

VANOTED: Van uçamıyor notuyla yürüyüş programını paylaştı.

Turizmci Reşat Beyazağaç: “Kentte yaşanan uçak sorunu ile ilgili kitlesel yürüyüş ve basın açıklamasına değerli meslektaşlarımızla birlikte biz de yerimizi alacağız.”