Resmi rakamlara göre 40 binin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırılar, her geçen gün devam ediyor.

Van’da Filistin’e Destek Ol Platformu tarafından Hz. Ömer Camii avlusunda "İsrail’in savaş politikasına karşı ‘Filistin’i unutma Gazze hakkında konuşmaya devam et” sloganıyla basın açıklaması yapıldı.

“Gazze’de yaşanan katliamları asla unutma ve unutturma” diyerek açıklamaya başlayan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, “Dokuz ayı aşkın bir süredir Gazze’de soykırımda bulunan Siyonist ve işgalci İsrail ordusunun son olarak hafta başında Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 100’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. İyice zıvanadan çıkan Siyonistler, insanlıktan uzak bir halde terör saldırılarını sürdürürken gerçekleşen bu son saldırı sözün bittiği yer olmuştur” dedi.

Açıklamanın devamında; "Üzülerek söylemek gerekir ki Filistin’de, Gazze’de yaşanan zulüm ve katliamlar şu günlerde Müslümanların gündeminden düşmüş durumdadır. Bu sebeple bugün burada bir araya gelişimizin gayesi “Gazze’de yaşanan katliamları asla unutma ve unutturma” demek içindir.” denildi.

Açıklamada: "Müslümanın Müslümandan başka dostu yoktur. Filistin'de ki ve mazlum coğrafyalardaki tüm kardeşlerimiz için dua et, tepki ver, yürüyüş yap, boykota ısrarla devam et ve maddi desteğini asla esirgeme. İşte bugün burada sizlerle bir araya gelmemiz ve Filistin’de yaşanan katliamı unutturmamak ve gereken tepkiyi vermek adına çok önemli bir görevi yerine getirmiş oluyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Basın açıklamasının ardından dua okundu.