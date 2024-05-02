31 Mart yerel seçimlerinin üzerinden 1 ay geçti. Mazbatalarını alarak göreve başlayan İpekyolu Belediyesi Eş Başkanları Cevdet Altındağ ve Canan Uzunay çalışmalarına başladı. İlk olarak belediyedeki tüm müdürleri görevden alıp yerine atamalar gerçekleştiren eş başkanlar, akabinde ise belediye başkan yardımcılarının unvanlarını aldı. Belediye başkan yardımcılarını uzman kadrosuna çeken eş başkanlar, birim müdürlerinin yanına personel olarak atadı.

380 KİŞİ İŞTEN Mİ ATILACAK?

İpekyolu belediyesinde değişiklikler devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. 1 Mayıs İşçi bayramında ortaya atılan iddia işçiler arasında huzursuzluk çıkarırken, İpekyolu Belediyesi Eş Başkanı Cevdet Altındağ da iddiaları doğrulurcasına gazetecilere ifadelerde bulundu.

İpekyolu Belediyesi'nde son 6 ay içinde işe alınan 380 kişinin işten çıkarılacağı iddiası sonrası medya kuruluşumuza demeçte bulunan işçiler, ‘Kayyum-DEM Parti atışması’nın bedeli olmak istemediklerini söyledi.

VAN’IN EVLATLARI ZARAR GÖRECEK

Konuyla ilgili konuşan İpekyolu Belediyesi çalışanlarından S.K., işten çıkarmaların yapılmaması gerektiğini belirtti. İşçinin, emekçinin ekmeğiyle oynamanın kimseye bir faydası olmayacağını belirten S.K. isimli çalışan, burada zarar gören kişilerin yine Van’ın evladı olan işçiler olacağını belirtti. Siyasi parti gözetmeksizin işçilerin işe alındığını söyleyen S.K. isimli çalışan, “Bizler yıllar sonra kamu kurumunda iş bulmuş, ağır işte çalışan işçileriz. Bizim herhangi bir siyasi görüşümüz yok, siyasetle işimizde yok. Biz ekmeğimize bakan emekçileriz. Ben işe girmeden önce evime kuru ekmek götüremez durumdaydım. Çoluk çocuğumun gözlerine bakmaktan kaçınan, günü birlik işlerde bazen çalışan bazen iş bulamayan bir kişiydim. Şimdi bir vesile ile işe girdik. Evimize akşam gittiğimizde elimizde eşyayla gidip çocuklarımızın gözünün içine bakabiliyoruz. Biz hayata yeni tutunmuşken işten çıkarma söylemleri bizi son derece endişelendiriyor. Biz bu kentin insanlarıyız ve bu kentin insanlarına hizmet ediyoruz. Allah’tan korkanlar, işçinin emekçinin ekmeğiyle oynamaz, oynamamalı. Bu söylemlerin doğru olmamasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

BİZİ SÜRÜN, SÜRÜNDÜRÜN AMA…

Konuyla ilgili İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan ve ismini vermek istemeyen bir temizlik görevlisi, “Biz işe 4-5 ay önce başladık. Bizi çöpe verdiler. Bu benim için bir onurdur, gururdur. Ben helalinden ekmeğimi kazanıyorum ve bu da beni çok mutlu ediyor. Biz göreve başladığımız günden bu yana Cumartesi ve Pazar hep çalıştık, bayram arifesinde aralıksız 48 saat çalıştık. Ramazan Bayramı’nda çalıştık, 1 Mayıs işçi bayramında yine çalışıyoruz. Biz mesai kavramı olmadan çalışan, evine helal lokma götürmek için çalışan kişileriz. DEM Parti’nin veya İpekyolu Belediyesi’nin bizimle ne derdi olabilir ki? Çöpten daha kötü bir iş varsa bizi oraya sürsünler razıyız ama ekmeğimizle oynamasınlar. Sürsünler, süründürsünler hiç önemli değil. Biz ailemize ekmek götürelim, kiramızı ödeyelim, başka bir şey istemiyoruz” şeklinde konuştu.

AMAÇ YAKINLARINI İŞE ALMAK

Konuyla ilgili İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan 48 yaşında ismini vermekten çekinen bir işçi ise, “Biz demokrasiye inanan ve demokrasiye güvenen insanlardık. Ama öyle bir düzene denk geldik ki demokratik bir şekilde ismimizi verip demeç vermekten korkuyoruz. Çünkü ciddi bir korku iklimi var belediyede. Ben 48 yaşında ilk kez bir kurumda işe girmiş, çöpte çalışan bir vatandaşım. Halkımın temiz sokaklarda yürümesi için geceli gündüzlü çalışıyorum. Ben bu halka hizmet ediyorum, peki bizi işten çıkaracak kişiler hangi halka hizmet ediyor? Bizi neden kazanmak yerine ötekileştiriyorlar? Söz versinler bizi işten çıkartanlar tek 1 kişiyi bile işe almayacaklarına, biz kendimiz istifa edelim. Amaç tasarruf veya tedbir değil, amaç yakınlarıyla belediyeyi doldurmaktır. Hak, hukuk, adaletten bahsedenler işçi bayramında hakka, hukuka dokunuyorlar. Bu mudur adalet?” dedi.

DEM PARTİ BİZİ MAĞDUR ETMEZ

Konuyla ilgili İpekyolu Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde çalışan S.A isimli vatandaş ise, “İşten çıkarmaların yapılacağına inanmıyorum. Son 1 aydır her gün bu korkuyla yaşıyoruz. Bizlerin büyük bir çoğunluğu kirada oturan, evine başka bir yerden para girmeyen kişilerden oluşuyor. Bir kişinin işiyle, aşıyla uğraşmak bu kadar kolay değildir. 380 kişiyi ortalama 4 kişiyle çarpsanız 1.500’den fazla kişi ediyor. Bu kadar kişiyi DEM Parti mağdur etmez. Biz Cevdet başkana güveniyoruz” ifadelerine yer verdi.

TORPİLİ OLAN KALACAK, OLAN GARİBANA OLACAK

Konuyla ilgili İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünde çalışan bir kişi ise, “Biz torpilsiz, Allah rızası için işe girdik. Mağdurduk, talebimizi ilettik. Onlarda araştırdılar, evde gün ekmeğinin olmadığını görüp bize bir ekmek kapısı açtılar. Belediyede herkes torpili olan kişilerin işte kalacağını konuşuyor. Yerel Yönetimler diye bir yer varmış, orada tanıdığı olan işe devam edecekmiş. Bizim orada tanıdığımız yok, biz tanıdığımız olmadığı için işimizden mi olacağız? Garibanı tutan bir parti yok mu? Garibanı tutan bir yönetim yok mu? Bu hayatta herkesin bir tanıdığı mı olması lazım? Benim DEM Parti’de tanıdığım yok diye evime ekmek götüremeyecek miyim? Bir kez daha anladım ki olan sahipsizlere oluyor, olan garibanlara oluyor. İlahi eşitlik, ilahi adalet” şeklinde konuştu.