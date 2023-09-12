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Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenleri yakından ilgilendiren kararı X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ 22 EYLÜL TARİHİNE KADAR UZATILDI

Karara göre, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı'nın 17 Temmuz'da başlatıldığı anımsatıldı.

Duyuru kapsamında uzman öğretmenlik eğitimlerinin 8 Eylül itibarıyla tamamlandığı, başöğretmenlik eğitimlerinin ise 18 Eylül'de tamamlanmak üzere planlandığı anımsatılan açıklamada, "Uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül'den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül saat 23.59'a kadar uzatıldı" ifadesine yer verildi. haber7