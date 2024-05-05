Fahiş fiyat ve stokçuluk, alım gücünü düşürüyor, haksız rekabete ve haksız kazanca neden oluyor.

Fahiş fiyat uygulayanlar, kendi kazançlarını haksız yere artırırken enflasyonun yükselmesine ve vatandaşın mağdur edilmesine yol açıyor.

Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı fahiş fiyatı önlemekle ilgili üst üste kararlar alıyor ve denetimleri çok yönlü artırarak mücadelesine devam ediyor.

Cezalar 10 kat artırıldı

Ancak bu kez Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülmeye başlayacak kanun teklifi ile birlikte cezalar çaydırıcı oranda artırılacak. 100 bin lira uygulanan cezaların 1 milyon liraya kadar yükselmesi planlanıyor.

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını kapsayan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

AK Parti'nin hazırladığı 23 maddelik kanun teklifi ile Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılması öngörülüyor.

Soruşturma süreleri uzamayacak

Yasada ayrıca Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmala sürelerinin uzamasının önüne geçilmesini amaçlayan düzenlemeler de bulunuyor.

Meclis'te fahiş fiyata ağır yaptırım bu hafta görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önümüzdeki yoğun bir gündem bekliyor. Bu gündem içinde fahiş fiyat ile mücadeleyle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifi öne çıkıyor.

Teklifin görüşmeleri; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda başlayacak.

Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik ceza 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya çıkarılacak.

Stokçuluk yaptığı için bir yılda 3 kez ceza alan işletmeye de 6 güne kadar kepenk kapatma cezası verilmesinin önü açılıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi yoğun mesaisi

TBMM'nin önümüzdeki hafta gerçekleşecek mesaisi şöyle:

Genel Kurul'da aralarında Katar ve Özbekistan'ın da olduğu çok sayıda ülke ile imzalanan uluslararası anlaşmalar görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu bu hafta uluslararası sözleşmelere yönelik mesai yapacak.

Yeni haftada fahiş fiyat ile mücadele kanun teklifi Meclis'in önemli başlığı olacak.

Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapısındaki değişiklikleri içeren teklif Meclis'e sunulacak.

Dışişleri Vakfı'nın kurulabilmesini sağlayacak kanun teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren teklif Meclise sunulacak.