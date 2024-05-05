Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan, seçim sonrası ziyaretlerini sürdürüyor. 31 Mart seçimlerinin ardından il il dolaşan Erbakan, teşlilat ve vatandaşlar ile bir araya geliyor. Bu ziyaretler kapsamında Van'ı da ziyaret edecek olan Erbakan, Gürpınar, Gevaş ve Çaldıran'da vatandaşlarla buluşacak.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Yeniden Refah Partisi Van İl Başkanı Nayif Şabu "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan 06.05.2024 tarihinde ilimize teşrif ederek 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde başarılı olan Gürpınar, Gevaş ve Çaldıran ilçelerimizi ziyaret ederek halkımızla buluşacaktır. Gerek Van ilimizde gerekse de Türkiye genelinde Yeniden Refah Partimizi 3. Parti yapan halkımıza şükranlarımızı arz ediyor, Genel Başkanımız ile buluşmaya bekliyoruz" dedi.