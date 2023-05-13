Van Gevaş ilçesine bağlı Daldere (Karkar) mahallesinde doğan Mahmut Dindar, evli ve altı çocuk babasıdır.

İlk ve Orta Okulu Gevaş yatılı bölgede okuduktan sonra, liseyi de Van Endüstri Meslek Lisesi’nde okudu.

Liseden mezun olduktan sonra Erciş şeker fabrikasında işçi 29 yıl olarak çalıştı.

Fabrikada çalıştığı süre zarfında Şeker-İş sendikasında dört dönem yöneticilik yaptı.

2015 yılında emekli oldu.

Emekli olduktan sonra Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği’de (MEBYA-DER) aktif olarak çalışmaya başladı.

Altı yıl boyunca görev aldığı MEBYA-DER’de iki dönem de Eşsözcülük yaptı.

2021 yılında kızı ile birlikte gözaltına alınıp, yaklaşık bir yıl tutuklu kaldı.

HDP'nin Edremit ilçe başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yeşil Sol Parti'nin Van'daki 6. Sıra milletvekili adayıdır.