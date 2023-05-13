Van Erciş ilçesinde dünyaya gelen Gülderen Varlı, İlk, orta ve lise eğitimimi sonrası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bünyesinde bulunan Erciş’teki Meslek yüksekokulda muhasebe alanında eğitimini tamamladı.
2014 yerel seçimleri ile birlikte, Erciş Belediyesi’ne seçilmiş ve belediye eş başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.
Erciş Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla birlikte görevine son verilmiş ve hakkında birçok soruşturma açılmıştır.
2020 yılında DBP Van İl Eş Başkanlığı görevi yapmış, halihazırda DBP Parti Meclisi üyeliği yapmaktadır.
Yeşil Sol Parti'nin Van'daki 5. Sıra milletvekili adayıdır.