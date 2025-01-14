Los Angeles bölgesi 7 Ocak’tan bu yana tarihinin en büyük yangınına sahne oluyor. Şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan yangınlarda şu ana kadar 160 bin dönümden fazla alan kül oldu. En az 24 kişi hayatını kaybetti ve aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu 12 binden fazla yapı tahrip oldu. Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin edildi.

ABD Başkan Joe Biden, yangınlardan etkilenen Los Angeles ve çevresini yeniden inşa etmenin on milyarlarca dolara mal olacağını belirtti. Açıklamasında,"Los Angeles’ı eski haline getirmek için on milyarlarca dolara ihtiyaç var. Kongre’nin adım atması ve bu ihtiyacı finanse etmesi gerekiyor. Bunu sağlayacağız” ifadelerini kullandı.