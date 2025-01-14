Brent petrol ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Son olarak ise araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarının paylaştığına göre, 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2,34 TL zam geliyor.

MOTORİNE 2,34 TL, BENZİNE İSE 1,56 TL ZAM GELİYOR

Motorinin yanı sıra bir artış da benzinde yaşanacak...

Benzinin litre fiyatına ise 1,56 TL zam yapılması bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.