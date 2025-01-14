Van Gölü Havzası'nın en büyük ikinci gölü olan Erçek Gölü, Türkiye'de bulunan 453 kuş türünün yarısına ev sahipliği yaparken, aynı zamanda gölde, endemik bir tür olan inci kefali avcılığı da yapılıyor. En derin yerinin 40 metre, ortalama derinliğinin ise yaklaşık 18 metre olduğu Erçek Gölü'nde doğal olarak balık bulunmazken, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri 1984 yılında Van Gölü ile benzer özelliklere sahip Erçek Gölü için çalışma başlattı. Ekipler 9 yıl boyunca Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefali balıklarını Erçek Gölü'ne aktardı. Şu anda yaklaşık 500 ton balığın bulunduğu gölde, 180 ton da avlanabilir inci kefali stoku bulunuyor.

Dönem dönem burada çalışmada yürüten Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Erçek Gölü'nde inci kefallerinin boy ve ağırlık ölçümlerini de yapıyor. Erçek Gölü, avlanabilir 180 ton balık stoku üzerine Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ticari amaçlı kiraya veriliyor. Yaklaşık 40 yıl önceye kadar hiçbir balığın bulunmadığı göl, şimdi yaklaşık 50 hanenin ekmek kapısı oluyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, dünyada sadece Van Gölü Havzası’nda bulunan inci kefalinin 112 kilometre kare yüzey alanına sahip Erçek Gölü'nde de ticari avcılığının yapıldığını söyledi.

Erçek Gölü'nde 1984 yılına kadar hiçbir balığın yaşamadığını belirten Demir, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde 1984 ile 1992 yılları arasında Van Gölü'nden getirilen yavru inci kefallerinin Erçek Gölü'ne aktarıldığını söyledi. Demir, "Şu anda Erçek Gölü'nde 180 ton avlana bilinir inci kefali stoku bulunuyor. Toplam stok ise 500-600 ton civarındadır. Buradaki balıkçılarda saban erken saatlerinde balığa çıkarak, önceki gün attığı ağları toplarlar.

Burada da kış balıkçılığı yapılıyor. Burada balıkların boy ve ağırlık ölçümlerini yaptık. Yaptığımız ölçümlerde buradaki balıkların ortalama boyları 25-26, ağırlıkları da 150-160 gram olarak belirlendi" dedi. Erçek'te yaşayan ve gölde balıkçılık yapan Mehmet Salih Gençer ise Erçek Gölü'nün 50-60 haneyi geçindirdiğini söyledi. Gençer, bu yıl diğer yıllara oranla bu gölde balık miktarının da az olduğunu söyledi.