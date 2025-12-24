Ticaret Bakanlığı, asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirlerin kararlılıkla uygulanacağını belirterek, ​​"Tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunca yürütülen çalışmalar neticesinde, 2026 yılı asgari ücretinin yüzde 27 artırılarak net 28 bin 75 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Belirlenen asgari ücretin, çalışma hayatına, üretim yapısına ve ülke ekonomisine hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, asgari ücretin fiyatlama davranışları üzerinde gerekçe gösterilerek haksız ve ölçüsüz fiyat artışlarına dönüştürülmesine kesinlikle izin verilmeyeceği bildirildi.

"Yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştiriliyor"

Açıklamada, asgari ücretin toplam maliyet unsurlarından yalnızca biri olduğu, artış oranının tüm mal ve hizmet fiyatlarına birebir yansıtılmasının ekonomik gerçeklerle bağdaşmadığı vurgulanarak, "Asgari ücret artışını bahane ederek fahiş fiyat uygulamalarına yönelen işletmelere karşı gerekli tüm idari ve hukuki tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır.

Bakanlığımız koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, il ticaret müdürlükleri ve il tarım müdürlükleri denetim ekipleri ülke genelinde sahada aktif şekilde görev yapmaktadır. Ayrıca, Bakanlığımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun ve sürekli denetimler gerçekleştirilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Vatandaşların, haksız fiyat artışı ve fırsatçılık içeren uygulamalarla karşılaşmaları halinde, Bakanlığa ve resmi bildirim kanallarına gecikmeksizin başvurmalarının önem arz ettiği vurgulanan açıklamada, yapılan her bildirimin titizlikle değerlendirildiğine ve işleme alındığına dikkati çekildi.

Açıklamada, gerekli hallerde, idari para cezalarının istisnasız uygulanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüketiciyi mağdur etmeye yönelik haksız fiyat uygulamalarına ilişkin yaptırımlar, güncellenmiş ceza tutarları üzerinden en ağır şekilde hayata geçirilecektir. Fiyat istikrarını bozan, piyasada adil rekabeti zedeleyen ve vatandaşımızın alım gücünü hedef alan hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyecektir."