TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bugün şampiyonluğu belirleyecek maçlar oynanacak. AcnTurk Sigorta Van Spor FK, Bursaspor deplasmanında, Esenler Erokspor ise Serik Belediyespor sahasında maça çıkacak.

Ancak maç öncesi Van Spor FK Başkanı Feyat Kıyak’tan flaş bir açıklama geldi.

Serik Belediyespor’un, Esenler Erokspor maçına U19 takımıyla çıkabileceği yönünde haberlerin yayıldığını belirten Kıyak, “Değerli Futbol Camiası; kamuoyunun da malumu olduğu üzere bugün bir sezonluk emeklerin karşılığını alınacağı gün iken maalesef futbol camiası haftalardır ciddi bir manipülasyonla karşı karşıyadır. Alınan duyumlara göre Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına Serik Spor futbolcuları katılmak ve ellerinden geleni yapmak isterken ilgili kulüp başkanının şahsi inisiyatifi ve talimatıyla Serik Spor’un müsabakaya U19 takımıyla çıkacağı haberi yayılmıştır” ifadelerini kullandı.

Bu durumun tüm sezonun emeklerine gölge düşüreceğine vurgu yapan Van Spor FK Başkanı Kıyak; “Serik Spor tarafından böyle bir tasarrufta bulunulması halinde Kulübümüzce Türk Ceza Kanunu, Türkiye Futbol Federasyonu’nun ilgili talimatları, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca muhataplar hakkında her türlü yasal girişimde bulunulacağını siz değerli kamuoyunun bilgisine peşinen sunmaktayız” dedi.

Böyle bir gelişmenin yaşanmasının tüm ligin geçerliliğine şaibe düşüreceğini dile getiren Kıyak, bu tür durumlara karşı Vanspor Futbol Kulübü’nün her zaman dik duracağını ve adaletin sağlanması için mücadele edeceğini dile getirdi.

Van Spor FK Başkanı Kıyak, dürüstlüğün ve adil rekabetin her şeyin üstünde olduğuna inandıklarına vurgu yaparak; “Bu zorlu süreçte tüm futbol camiasını adil rekabetin ve dürüstlüğün önemini hatırlamaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“VANSPOR MAÇA ÇIKMAYABİLİR”

Kıyak, açıklamasını şu şekilde tamamladı; “Bu vesile ile yukarıda izah etmeye çalıştığımız ve ligin kaderini belirleyecek olan Serik Spor ve Esenler Erokspor müsabakasına u-19 takımıyla çıkılması durumunda Van Spor Futbol Kulübü olarak temiz futbolu desteklemek adına bu duruma tepki göstermek maksadıyla Bursaspor müsabakasına çıkmama kararı aldığımızı tüm spor kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”