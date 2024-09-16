TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta heyecan dolu bir hafta daha geride kaldı. Zorlu ve çekişmeli maçlara sahne olan 3. hafta sonunda Menemen Futbol Kulübü 3’te 3 yaparak 9 puanla zirvenin yeni sahibi olurken, ilk puan kaybını yaşayan ve 7 puanda kalan Artı Değer Van Spor FK de 2. sıraya geriledi.

3. hafta müsabakasında Diyarbekir Spor A.Ş. kendi sahasında Serik Belediyespor’a 4 – 2 mağlup olurken, Ankara Demirspor, Karacabey Belediye Spor A.Ş.’yi 3 – 1’le geçti.

Çimentaş Elazığspor’un, Nazilli Spor A.Ş.’yi 3 – 1 mağlup ettiği haftada Motolux 68 Aksarayspor kendi sahasında Karaman Futbol Kulübü ile 1 – 1 berabere kaldı.

Merkür Jet Erbaaspor, rakibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.’ye 3 – 1 mağlup olurken, Arnavutköy Belediyesi Futbol Spor Kulübü sahasında Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.’yi 3 – 2 yenmeyi başardı.

Somaspor’un sahasında Bucaspor 1928’e 1 – 0 yenildiği haftada Menemen Futbol Kulübü ise Belediye Derince Spor’u 1 – 0 mağlup ederek yeni haftaya lider girdi.