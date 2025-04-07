Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK’nin de play-off mücadelesi verdiği Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalara yaklaşırken heyecan da artıyor.

Liderlik koltuğunun sık sık; Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile Motolux 68 Aksarayspor arasında el değiştirdiği grupta şampiyonun kim olacağı merak edilirken, play-off ve düşme hattındaki mücadele de sporseverlerin dikkatini çekiyor.

LİDER BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 4 maça girilirken lider bir kez daha değişti. Haftaya lider giren Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor deplasmanda Çimentaş Elazığspor’a 3 – 1 mağlup olurken, Motolux 68 Aksarayspor ise sahasında Somaspor’u 1 – 0 mağlup ederek grubun yeni lideri oldu. Motolux 68 Aksarayspor 65 puana sahipken, 2. sıraya gerileyen Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor 64 puanda bulunuyor.

VANSPOR BİR ENGELİ DAHA AŞTI

Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, sahasında konuk ettiği Bucaspor 1928’i 4 – 0 gibi net bir skorla mağlup ederek play-off yolunda bir engeli daha aştı.

Hanesine 3 puan yazdırarak puanını 55’e yükselten Artı Değer Van Spor FK, 5. sıradaki yerini korudu.

Deplasmanda Ülkea Nazillispor’u 5 – 1 mağlup eden Karacabey Belediye Spor A.Ş. de 49 puana ulaşarak son 4 haftaya girilirken play-off şansını sürdürdü. 7. sıradaki Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile 6. sırada play-off hattında olan Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş. arasında 4 puan fark bulunuyor.

DÜŞME HATTINDA KIYASIYA MÜCADELE

Grup’ta düşme hattında da kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Lige tutunmak isteyen Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. deplasmanda Karaman Futbol Kulübü ile 2 – 2 berabere kalarak puanını 24’ü yükseltti ve düşme hattının 1 sıra üstündeki Diyarbekir Spor A.Ş. ile puanları eşitledi.

Ligin geriye kalan 4 haftası yine önemli çekişmelere sahne olacak.

TOPLU SONUÇLAR

Kırmızı Grup’ta haftanın sonuçları şu şekilde;

Kuzey Marmara A.Ş. Arnavutköy Belediyesi Futbol SK 3-2 Ankara Demirspor

Motolux 68 Aksarayspor 1-0 Somaspor

Belediye Derince Spor 0-3 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş.

Menemen Futbol Kulübü 2-0 Diyarbekir Spor A.Ş.

Ülkea Nazillispor 1-5 Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Merkür Jet Erbaaspor 3-0 Giresunspor

Çimentaş Elazığspor 3-1 Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor

Karaman Futbol Kulübü 2-2 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş.

Artı Değer Van Spor Futbol Kulübü 4-0 Bucaspor 1928

PUAN DURUMU