Titizlikle sürdürülen geceli gündüzlü çalışmalarda yol ve kaldırımlar kıştan kalma toz ve çamurdan arındırılıyor. Daha yaşanabilir ve temiz bir kent için çalışan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki ana arterlerde temizlik ve yıkama çalışması başlattı.

Yağışlı geçen kış mevsimi sonrası cadde ve sokaklarda oluşan toz ve çamur nedeniyle temizlik seferberliği başlatan ekipler, Milli Egemenlik ve Şerefiye caddelerinde yıkama çalışması yaptı. İlk etapta kent genelindeki 25 ana arterde yapılacak olan çalışma kapsamında, caddelerde çöpler alınarak mıntıka temizliği yapılıyor.

Ardından ekipler basınçlı su ile caddelerde detaylı yıkama işlemi yapıyor.

Bahar temizliği çerçevesinde geceli gündüzlü yapılan çalışmalarda bayrama kadar tüm ana arterlerin temizlenmesi hedefleniyor.