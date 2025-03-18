Van'da 'Shopping Fest' (Alışveriş günleri festivali) başladı. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtılması, marka değerine katkı sağlanması, yerel piyasanın canlandırılması için 15 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında düzenlenen festival için, 14 günlük Nevruz Bayramı tatillerini geçirmek amacıyla İranlı turistlerin kente gelişleri sürüyor. 21 gün sürecek festivalle turizm, yeme- içme, ulaşım, konaklama gibi birçok sektörün harekete geçirilmesi amaçlanıyor. İranlı turistler, Kapıköy Gümrük Kapısı’nın yanı sıra 9 Mart'ta başlatılan Tahran-Van arası trenle de kente gelmeyi sürdürüyor.

'BU YIL BİR MİLYON TURİST BEKLİYORUZ'

Bu yıl alışveriş festivalinin 8'incisini düzenlediklerini söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, “İran'ın en uzun tatili olan nevruz tatilinde komşu kent olmamız hasebiyle oradaki turizm hareketliliğini geliştirmek için 2015'te bir proje geliştirmiştik. O günden bu yana Van Alışveriş Festivali (Shopping Fest) başarılı bir şekilde devam ediyor. Biz de iş yerlerimizi ziyaret edip, onların indirimler yapmasını ve hediyeler vermeleri ile ilgili çağrımızı yenilemiştik. Geçen yılki hedefimiz 1 milyon turistti, 720 bin civarında bir gerçekleşme oldu. Dolayısıyla yüzde 72'lik bir gerçekleşme yaşandı. Ben bunu bir başarı olarak görüyorum.

2024 yılı rakamları İran'daki ekonomik duruma bağlı olarak bu yıl revize ettik. 2024 yılı hedefimizi 2025'e taşıdık. Bu yıl 1 milyon turistin yıl boyunca şehrimizi ziyaret etmelerini, ya da Kapıköy'de giriş yapmalarını bekliyoruz. Ben bu yıl bunu başarabileceğimizi düşünüyorum. 1 Ocak'tan bugüne kadarki rakama baktığımızda aslıda yüzde 20'lik bir artışın olduğunu söyleyebiliriz. Geçen yıl mart ayında 49 bin turist giriş yapmıştı, bu yıl 60 bin turistin gelmesini bekliyoruz. İran'ın para birimi riyalin bizim para karşısında değer kaybetmesi nedeniyle ister istemez alışveriş gücünü de azaltıyor. İranlıların, artık kendi şehirleri gibi günübirlik gelip gittikleri Van şehrimizle olan bağlarını güçlü kıldıklarını biliyorum” dedi.

TAHRAN-VAN ARASI TREN SEFERLERİYE TURİST SAYISI ARTACAK

Tahran-Van arası başlatılan tren seferleri ile birlikte bu yılki turist sayısının daha fazla olacağını da söyleyen Takva,"5 yıl önce tren seferleri vardı. Yeniden başladı. Van ve Tahran'dan haftanın iki günü bu seferler yapılıyor. İlk tren seferinde 200 yolcu gelmişti, bugün de 208 yolcu geldi. Bununda iki ülke arasındaki turizm faaliyetine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Trenle Van'a gelen turistler, alışveriş festivali ve nevruz tatillerini geçirmek için geldiklerini, burada alışveriş yaptıktan sonra ülkelerine döneceklerini, tren yolculuğunun da çok güzel geçtiğini dile getirdiler.