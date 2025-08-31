Van Ferit Melen Havalimanı’nın geçici süreyle kapanacak olması ulaşımda sıkıntılı bir dönemi başlatacak. Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, gelinen nokta itibari ile Ferit Melen Havalimanında çalışma yapılmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak; “Aksi takdirde facia yaşanabilirdi” dedi.

Yapılan çalışmalardan dolayı Van’da son üç aydır kısmi olarak sürdürülen havalimanı kapanma uygulaması, 5 Eylül itibariyle tam kapanmaya dönüşecek. Bu süreçte Van Ferit Melen Havalimanı uçuş trafiğine tamamen kapatılacak ve uçaklar iniş-kalkış yapamayacak.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, mevcut havalimanındaki çalışmalar hakkında WanHaber’e açıklamalarda bulundu.

Türkmenoğlu, Van Ferit Melen Havalimanı pistinde son yıllarda yaşanan zemin bozulmaları nedeniyle ciddi bir risk oluştuğunu belirterek, bu riskin artık göz ardı edilemeyecek düzeye geldiğini ifade etti. Yaklaşık iki yıldır ertelenen pist yenileme çalışmasının, son teknik raporların ardından kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

“ÇALIŞMA YAPILMAZSA BÜYÜK BİR FACİA YAŞANABİLİRDİ”

Milletvekili Türkmenoğlu, “Zeminde oluşan ciddi tahribat nedeniyle uçakların iniş ve kalkışlarında tehlike oluştu. Bu riskin altına kimse giremez. Eğer bu çalışmayı yapmazsak, Allah korusun, büyük bir facia ile karşı karşıya kalabiliriz.” dedi.

5 Eylül’den 5 Kasım’a kadar sürecek olan tam kapanma sürecinde, pistin ve çevresindeki taksi yollarının yenileneceğini belirten Türkmenoğlu, “Bu süreçte havalimanı tamamen uçuş trafiğine kapatılacak. Ayrıca yaz aylarında, saat 16.00’dan sonra uygulanan kısmi kapanmalar da bu hazırlık sürecinin bir parçasıydı.” ifadelerini kullandı.