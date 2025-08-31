Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Kırmızıtaş Mahallesi'nde ot balyalarının bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çok sayıda ev kullanılamaz hale gelirken, samanlık ve ahırlarda büyük hasar oluştu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra kamu kurumlarına bağlı iş makinası ve personel de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yangının meydana geldiği mahallede incelemelerde bulundu.