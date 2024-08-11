Her seçim öncesi Van’a müjde olarak verilen ve seçim sonrası herhangi bir çalışma yapılmayan Van stadyumu, seyircileri kaldırmaz hale geldi. Bir çok sıkıntının olduğu stadın kale arkası tribünleri yağışlı havalarda taraftarlara zor anlar yaşatıyor.

Vanspor’a gönül veren taraftarlar gruplarından Gölkentliler Taraftarlar Derneği Başkanı Nevzat Aslan ve Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Işık, Vanspor stadının Van’a yetmediğini ve bunun için bir adım atılması gerektiğini vurguladı.

BAŞKAN ASLAN, “STADIMIZ ÇOK ESKİ VE TARAFTARLARIMIZ SIĞMIYOR”

Vanspor Stadının yıllardır gündemde olduğunu belirten Gölkentliler Taraftarlar Derneği Başkanı Nevzat Aslan, “Bir türlü seçimler öncesi verilen sözler yerine getirilmiyor. Stadımız çok eski ve taraftarlarımız sığmıyor. Tüm siyasi büyüklerimize sesleniyorum. Vanspor taraftarına yakışır bir stat yapsınlar. Maçlarda Vanspor’a gönül veren taraftarların yarısı dışarda kalıyor. Her yerde yapılmış olan Stadyumlar Van’a da yapılsın. Van’a şampiyonluklar ve güzel bir stat yakışır.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN IŞIK, “KAPASİTE VE İMAJ OLARAK İYİ STADYUM DEĞİL”

Van halkına yakışan bir stadyum olmadığını aktaran Karakobralar Taraftarlar Derneği Başkanı İlhan Işık ise, “Hem kapasite hem de imaj olarak iyi bir stadyum değil. İlimizin büyükleri, mülkü amirleri, vekilleri, iş adamları umarım bu durumu görürler. Valimiz ve vekillerimiz maçlara da geliyorlar stadyumumuzun halini görüyor. Özellikle kale arkasına açık tribüne taraftarlarımız sığmıyor. Üstü açık olduğu için yağmurda veya güneşte zor anlar yaşanıyor. Bunların görülmesi gerekiyor. Özellikle inşallah bu yıl şampiyon olursak 1.ligde bu stadyum çok daha fazla küçük kalmış olacak” şeklinde konuştu.