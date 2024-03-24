TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki temsilcimiz AcnTurk Sigorta Van Spor FK, bugün deplasmanda Karacabey Belediye Spor A.Ş. ile karşılaşacak. 3 Puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Van Spor FK, Bursa'dan galibiyetle ayrılmak istiyor.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karacabey Belediye Spor A.Ş. - AcnTurk Sigorta Van Spor FK maçı 24 Mart Pazar günü Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 14.00’te başlayacak.

Maçta hakem Doğu Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Servet Bozkurt ve Volkan Kaan Topal yapacak. Müsabakada 4. hakem Sercan Yılmaz hazır bulunacak.

CANLI YAYIN

Zorlu maç 24 Mart 2024 Pazar günü saat 14.00'te Karacabey M. Fehmi Gerçeker Stadı'nda oynanacak.

Karacabey Belediye Spor - AcnTurk Sigorta Vanspor FK maçının yayınlanacağı kanal da belli oldu. Mücadele Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurumsal YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.