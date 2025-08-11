Uzun yıllar sonra yeniden Trendyol 1. Lig’de sahneye çıkan İmaj Altyapı Van Spor FK, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçta Boluspor’u 3 – 2 mağlup etmeyi başardı.

Maça kötü başlamasına rağmen sonradan toparlanan ve bulduğu gollerle galibiyete ulaşan Van Spor FK’de galibiyeti getiren gol ise Jefferson’dan uzatmalarda geldi. Jeneriklik gol, büyük beğeni topladı.

İşte temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’yi Boluspor karşısında galibiyete taşıyan o goller…