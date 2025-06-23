İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği aktarıldı.

Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamanın ardından, Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in orta kesiminde sirenler devreye girdi.

İsrail ordusu, bu saldırıdan kısa süre önce de İran'ın yeni misillemeyle İsrail'in kuzeyine füzeler fırlattığını duyurmuştu.

ABD'nin İran'a yönelik saldırısının nükleer silah üretimini önlemeyebileceği iddia edildi

CNN'in konuyla ilgili bilgi sahibi askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının yol açtığı hasar henüz tespit edilemedi.

"Tesislerin yok edilmiş olması halinde bile bunun İran'ın nükleer silah üretme tehdidinin ortadan kalkması anlamına gelmediği" değerlendiriliyor.

"Tamamlanmamış bir saldırı"

Saldırıya ait uydu görüntülerini inceleyen Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü profesörü Jeffrey Lewis, CNN'e yaptığı açıklamada, operasyonda hedef alınan diğer iki tesisinin aksine İsfahan nükleer tesisine "sığınak delici bomba atılmadığını" ileri sürdü.

Tesisteki hasarın yerin üzerindeki yapılarla sınırlı olduğunu kaydeden Lewis, bu saldırının "tamamlanmamış" olduğunu ifade etti.

Lewis, İsfahan'da hasar almayan tünellerde yüzde 60'lık uranyum stoku depolandığını, bu nedenle gerekli materyale sahip İran'ın nükleer silah üretme ihtimalinin ortadan kalkmadığını belirtti.

New York Times'ın (NYT) edindiği uydu görüntülerinde, Fordo tesisinin "destek binası" olarak adlandırılan beyaz renkli ve dışarıda bulunan binasının saldırıda herhangi bir hasar almadığı ve sığınak delici bombanın giriş yerleri ortaya koyulmuştu.

ABD'li bir üst düzey yetkili yaptığı açıklamada, ABD saldırısının Fordo nükleer tesisini yok etmediğini ancak "ciddi şekilde hasar verdiğini" aktarmıştı.

Trump, İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlenen saldırı sonrasında bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtirken, Genelkurmay Başkanı Dan Caine dahil çeşitli güvenlik yetkililerinin, bu bölgelerin sadece "hasar aldığını" söylemesi dikkati çekmişti.

Uydu görüntülerinin, İran'daki "tüm nükleer tesislerde muazzam hasar gösterdiğini" ifade eden Trump, "'Yok edildi' demek doğru bir ifade." demişti.

⁠⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.